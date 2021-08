Vaduz (ots) - Der Trauergottesdienst für I.D. Fürstin Marie von und zu Liechtenstein am Samstag, 28. August um 14 Uhr ist aus Platzgründen für geladene Gäste reserviert. Der Gottesdienst wird jedoch auf dem Landeskanal (TV) und www.landeskanal.li (via Live-Stream) übertragen.Ausserdem bestehen folgende Möglichkeiten, Ihrer Durchlaucht Fürstin Marie zu gedenken:Donnerstag, 26. August; 18:30 UhrÜberführung in die Kathedrale VaduzDonnerstag, 26. August; von 19:00 Uhr bis 21:00 UhrAufbahrung in der Kathedrale Vaduz mit Möglichkeit zur Eintragung in das KondolenzbuchFreitag, 27. August 2021; 9:00 Uhr bis 21:00 UhrAufbahrung in der Kathedrale Vaduz mit Möglichkeit zur Eintragung in das KondolenzbuchFreitag, 27. August 2021; 19:00 UhrRosenkranzgebet in den Kirchen der liechtensteinischen GemeindenSonntag, 5. September 2021 sowie Sonntag, 3. Oktober 2021 jeweils um 9:30 UhrGedenkmessen zum 7. bzw. 30. in der Kathedrale VaduzPressekontakt:Sekretariat S.D. des Fürsten von Liechtenstein Schloss VaduzT +423 238 12 00Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100876079