Aktie von BYD und Aktie von Tencent gewinnen trotz weiterer Regulierung der chinesischen Regierung dazu. Neues Datenschutzgesetz tritt am 1. November in Kraft. Bei Verstoß drohen hohe Strafen.Die Aktie von BYD (CNE100000296) geht aus dem heutigen Handel mit einem Plus von 4,96 % und einem Wert von 29 € pro Aktie. Nach der kleinen Korrektur zur Mitte der letzten Woche steuert sie damit wieder auf die Widerstandszone bei 30 € zu. Bei einem Bruch der Zone bleibt weiter hohes Entwicklungspotenzial.Dabei sind die Neuigkeiten bei dem chinesischen Hersteller von ...

