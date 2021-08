Berlin - Angesichts zunehmenden Verpackungsmülls in der Pandemie will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), dass deutlich mehr Verbraucher Mehrwegverpackungen nutzen. "Mit mehr Mehrwegverpackungen werden wir die Verpackungsflut vor allem im To-Go-Bereich wirksam eindämmen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



Die ab 2023 geltende Pflicht für Unternehmen, Kunden Mehrwegangebote unterbreiten zu müssen, entfalte bereits Wirkung. "Durch die neue Pflicht zum Mehrwegangebot entstehen schon jetzt viele praktische Lösungen, auch in Kooperation mit Lieferdiensten", sagte Schulze. Die Bundesumweltministerin rechnet damit, dass Essen zum Mitnehmen auch nach der Pandemie beliebt bleiben wird.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de