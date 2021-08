Peking (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, die weltweit führende Marke für Smart-Home-Reinigung, wird im kommenden Oktober ihre neuen bahnbrechenden Dreame Nass- und Trockensauger H11 Max und H11 auf den Markt bringen."Die Dreame H11-Serie verfügt über ein Zwei-Tank- und Zwei-Motor-System und integrierte Saug-, Wisch- und Waschfunktionen in einem Gerät, die das traditionelle Bodenreinigungsmodell revolutionieren. So beseitigen Sie alle nassen oder hartnäckigen Flecken auf dem Boden mit nur einem Wischdurchgang", erklärte Frank Wang, Leiter für internationales Marketing bei Dreame Technology.Die Dreame Nass- und Trockensauger H11 Max und H11 saugen alle Sorten von Schmutz in nur einem Wischvorgang auf. Ob schlammige Fußabdrücke, Haare oder Frühstückskrümel, Kaffeesatz, getrocknete Ketchup-Flecken, Speisereste wie klebriger Haferbrei, und sogar Spaghetti auf dem Boden: Die Dreame Nass- und Trockensaugermodelle H11 und H11 Max bringen jede Art von Bodenverschmutzung unter Kontrolle.Mit dem innovativen und getrennten Zwei-Tank-Design sprüht der 900 ml große Reinwassertank kontinuierlich frisches Wasser und Reinigungslösung auf die Walzenbürste, während das interne Schmutzabscheidesystem das Schmutzwasser sofort aus der Bürste entfernt und es in Echtzeit in den 500 ml großen Schmutzwassertank leitet, um die Sauberkeit der Walzenbürste und Ihres Bodens zu gewährleisten. Neben der Selbstreinigung der Walzenbürste in Echtzeit können Sie den Tiefenreinigungsmodus ausprobieren, indem Sie das Gerät wieder auf die Ladestation legen, wo die Bürstenrolle gründlich gereinigt wird und schnell trocknet, ohne manuell gewaschen zu werden.Intelligenz und Komfort zählen ebenfalls zu den Highlights der Dreame Nass- und Trockensauger H11-Serie. Die intelligente LED-Bildschirmanzeige und der intelligente Sprachassistent bieten eine klare und genaue Betriebsführung, sodass insbesondere ältere Menschen den spezifischen Betriebsstatus klar erkennen. Dank seiner Manövrierfähigkeit und der selbstfahrenden Schubkraft gleitet das Gerät mühelos über den Boden.Mit einer längeren Laufzeit von maximal 36 Minuten und einer gleichzeitigen Reinigung von maximal 200 m2 kann der Dreame Nass- und Trockensauger H11 Max die Saugkraft basierend auf seiner intelligenten Schmutzerkennungsfunktion automatisch anpassen."Die Dreame Nass- und Trockensauger H11-Serie ist die perfekte All-in-One-Kombination und ich glaube, dass sie ein Impulsgeber für eine bequemere und unterhaltsamere Reinigung zu Hause sein wird", fügte Frank Wang hinzu.Die Dreame Nass- und Trockensaugermodelle H11 Max und H11 werden voraussichtlich ab Oktober auf AliExpress erhältlich sein. Weitere Details folgen in Kürze.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dreame-technology.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1599678/image_1.jpgPressekontakt:Grace Qupr@dreame.techTel.: 400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/5001096