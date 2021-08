OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Antisemitismus:



"Wenn Juden sich etwa mit Kippa kaum in die Öffentlichkeit trauen, dann läuft etwas grundlegend schief. Antisemitismus zu bekämpfen, bleibt eine fortwährende Aufgabe, die an vielen Stellen angegangen werden muss. Dass alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft werden müssen, um judenfeindliche Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen, versteht sich von selbst. Aufklärungs- und Bildungsangebote sollten sich vor allem an muslimische Zuwanderer richten. Unter ihnen ist Judenhass durchaus stark verbreitet. Nicht zuletzt ist jeder Einzelne gefordert: Die Sorgen jüdischer Mitbürger ernst nehmen, Solidarität zeigen, antisemitischen Äußerungen widersprechen - das ist das Mindeste, was wir tun können und müssen."/al/DP/jha