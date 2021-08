London (ots/PRNewswire) - Die Jury des Global Brands Magazine, die sich aus Professoren und Branchenexperten zusammensetzt, hat ORBIAN (https://orbian.com/) mit beiden Auszeichnungen für seine kontinuierliche und beständige Exzellenz im Bereich Supply Chain Finance für das Jahr 2021 geehrt.Die Auszeichnungen würdigen die herausragenden Leistungen, die ORBIAN seit über 20 Jahren erbringt, indem es die größten globalen Unternehmen finanziert, um ihnen zu helfen, ihre Working-Capital-Ziele zu erreichen und ihre Lieferanten auf der ganzen Welt zu unterstützen, indem es eine Lösung für das Working-Capital-Management anbietet, die den finanziellen Anforderungen einer agilen globalen Lieferkette gerecht wird.ORBIANs universelle Finanzierungsstruktur, kombiniert mit ihrer SCF-Technologieplattform, bietet SCF-Lösungen und -Dienstleistungen für große Firmenkunden weltweit und Programme mit praktisch unbegrenzter Finanzierungskapazität, während die Finanzierungs- und Betriebsrisiken, die mit allen anderen SCF (https://orbian.com/our-solution/)-Angeboten verbunden sind, gemildert werden. Der optimierte und preisgekrönte Onboarding-Prozess sorgt für ein erstklassiges Kundenerlebnis.Thomas Dunn, Vorsitzender von ORBIAN, kommentierte den Gewinn des Preises wie folgt: "2020 war eine Krise, und wir bei ORBIAN haben versucht, so viel wie möglich zu tun, um unsere Kunden und ihre Lieferanten zu unterstützen. Wir haben uns bemüht, das Vertrauen unserer Mitarbeiter zu erhalten und mit einem guten Ruf aus dieser Krise hervorzugehen. Ich danke der Jury des Global Brand Magazine für diese Anerkennung. Wir freuen uns darauf, uns zu bemühen und uns auf die Zukunft zu konzentrieren."Herr Jay Reddy, Direktor des Global Brands Magazine (http://www.globalbrandsmagazine.com/) , kommentierte: "Dieser Schritt kommt vor allem Kleinunternehmern zugute, die seit dem Ausbruch der Pandemie zunehmend mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben. Das Global Brand Magazine setzt sich für Marken ein, die für alle von Nutzen sind, unabhängig von ihrer Größe, und ORBIAN hat die Welt im Jahr 2021 zweifellos zu einem besseren Ort gemacht."ORBIAN wurde 1999 gegründet und ist der am längsten bestehende Anbieter von Supply Chain Finance (SCF). Sie widmen sich zu 100 % den käuferorientierten SCF-Lösungen, einschließlich unseres traditionellen Supply-Chain-Finance-Produkts und, seit kurzem, des Express SCF (xSCF) und der virtuellen Karte (e-Card).Informationen zu den Global Brand Awards:Global Brand Awards (https://www.globalbrandsmagazine.com/global-brands-magazine-awards/) zeichnet Marken für ihre herausragenden Leistungen aus und belohnt Unternehmen aus verschiedenen Branchen für die Qualität ihrer Dienstleistungen. Die Brand Awards heben die Leistungen von Organisationen hervor, die bemerkenswerte Erfolge in den Bereichen Finanzen (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/finance/), Bildung (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/education/), Gastgewerbe (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/travel/), Automobile (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/auto/), Lifestyle (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/lifestyle/), Bildung (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/education/), Immobilien (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/realestate/), Technologie (https://www.globalbrandsmagazine.com/category/technology/), und einige mehr erzielt haben.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1508879/GBM_Final_Logo.jpgPressekontakt:Sabrina PiquemalSabrina.Piquemal@orbian.com+44(0)2081333927Original-Content von: Global Brands Publications Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158064/5001104