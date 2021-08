Der kanadische Logistik- und Transportkonzern Mullen Group Ltd. (ISIN: CA6252841045, TSX: MTL) zahlt eine monatliche Dividende in Höhe von 0,04 kanadischen Dollar (CAD) je Anteilsschein aus. Die Ausschüttung erhalten die Aktionäre am 15. September 2021 (Record date: 31. August 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 0,48 CAD ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,03 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

