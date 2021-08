Nasas Curiosity-Rover liefert uns einen atemberaubenden Panoramablick vom Mars. Derweil geht auch die Mission des chinesischen Mars-Rovers Zhurong weiter. Sein Anfang 2021 auf dem Mars gelandeter Nachfolger Perseverance mag zwar moderner sein, doch auch der Curiosity-Rover verrichtet dort nach neun Jahren weiterhin seinen Dienst. Was die Kameras des Gefährts dabei zu sehen bekommen, hat die Nasa kürzlich in einer beeindruckenden Panoramaaufnahme gezeigt. Weil es Winter ist am Standort des Curiosity-Rovers, befindet sich derzeit besonders wenig ...

