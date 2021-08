Es war ein Wochenbeginn ganz nach dem Geschmack der Aktionäre von Royal Dutch Shell. Angetrieben von einer kräftigen Erholung der in der Vorwoche stark schwächelnden Ölpreise legte die Dividendenperle deutlich zu. Dies war nicht nur gut für das Nervenkostüm der Anteilseigner, sondern auch aus charttechnischer Sicht wichtig. So konnte wieder einmal verhindert werden, dass der Kurs unter die 200-Tage-Linie rutscht. In den folgenden Handelstagen dürfte es nun spannend werden. So wird entweder der noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...