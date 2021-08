Der grösste Schweizer Flughafen hat auch im ersten Halbjahr 2021 rote Zahlen geschrieben.Zürich - Der Flughafen Zürich hat auch im ersten Halbjahr 2021 rote Zahlen geschrieben. Per Ende Jahr soll das Passagiervolumen aber wieder 50 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen, was eine Rückkehr in die Gewinnzone ermöglichen würde. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 15,1 Prozent auf 263,6 Millionen Franken zurück, wie der Flughafen Zürich am Dienstag mitteilte.

