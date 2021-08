DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Lanxess stärkt das Spezialchemie-Portfolio mit einer Übernahme im Biozid-Geschäft. Der MDAX-Konzern kauft das Microbial-Control-Geschäft vom US-Konzern International Flavors & Fragrances Inc (IFF). Durch die Akquisition entstehe einer der führenden globalen Anbieter von Bioziden. Für den Unternehmenswert von 1,3 Milliarden US-Dollar habe Lanxess eine Brückenfinanzierung vereinbart, die anschließend über Unternehmensanleihen abgelöst werden soll. Das Microbial-Control-Geschäft umfasst zwei Produktionsstandorte in den USA und weltweit rund 270 Mitarbeiter. Der Bereich erzielt einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 100 Millionen Dollar. Rund 75 Prozent des Umsatzes werden in Amerika und Asien erwirtschaftet. "Mit den jüngsten Akquisitionen hat Lanxess attraktive Wachstumsmöglichkeiten geschaffen und priorisiert seine Kapitalzuteilung neu", so das Unternehmen. Das aktuell ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem ausstehenden Volumen von 463 Millionen Euro werde daher nicht fortgeführt. Die in dem Programm bisher rund 1,1 Millionen erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS EVENTIM (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 583 +127% 5 257 EBITDA bereinigt 49 -- 4 -2,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten -22 -- 5 -82 Ergebnis je Aktie -0,23 -- 5 -0,86

Weitere Termine:

07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,5% gg Vq 1. Quartal: -2,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +9,2% gg Vj 1. Veröff.: +9,2% gg Vj 1. Quartal: -3,1% gg Vj - US 16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +3,6% gg Vm zuvor: -6,6% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.887,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.483,75 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 15.327,50 +0,2% Nikkei-225 27.768,12 +1,0% Schanghai-Composite 3.514,90 +1,1% +/- Ticks Bund -Future 176,80% -15 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.852,79 0,28 DAX-Future 15.845,00 0,18 XDAX 15.853,01 0,19 MDAX 35.947,57 0,80 TecDAX 3.914,00 0,94 EuroStoxx50 4.176,42 0,70 Stoxx50 3.635,27 0,48 Dow-Jones 35.335,71 0,61 S&P-500-Index 4.479,53 0,85 Nasdaq-Comp. 14.942,65 1,55 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,95% -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der guten Laune an den Börsen rechnen Händler. Die Kombination aus nicht ganz so starken Wirtschaftsdaten und der endgültigen Zulassung des Biontech-Impfstoffes in den USA dürfte weiter treiben. Die am Vortag weltweit veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes zeigten weniger boomhafte Züge der Wirtschaft als erwartet. Dadurch nimmt auch der Druck auf die Fed zur Straffung der Geldpolitik ab. Der DAX dürfte einen neuen Anlauf über 15.900 Punkte starten. Gleichzeitig wird die FDA-Zulassung des Impfstoffs gefeiert. Denn damit fällt eine Ausrede vieler Impfunwilliger weg, die auf einen "experimentellen" Status verwiesen hatten. Gleichzeitig ist damit Rechtssicherheit für Arbeitgeber verbunden, die nun Impfungen für ihre Angestellen verpflichtend machen können, sofern die europäischen Behörden nachziehen, was aber sehr wahrscheinlich ist. Die Hoffnung ist groß, dass damit die Ausbreitung der Delta-Variante gebremst wird, die praktisch nur noch von Nichtgeimpften verbreitet wird. Die Börse rechnet sich daher eine Abmilderung der Delta-Belastung für die Wirtschaft aus. Besonders fest wird die Branche der Ölwerte erwartet, nach der kräftigen 5-Prozent-Rally der Ölpreise.

Rückblick: Etwas fester - Keine Überraschungen haben die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich geliefert. Für die Marktstrategen der Helaba belegten sie, dass die Stimmungslage in den Unternehmen den Höhepunkt überschritten haben dürfte. Auch Einkaufsmanager-Indizes aus den USA sprachen dafür, dass die besten Zeiten hinter der US-Wirtschaft liegen. In Blick steht nun das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Wochenverlauf. Die Finanzmärkte interessiert vor allem, ob US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine Kürzung der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Nach dem jüngsten Abgabedruck ging es für Öl- und Gaswerte um 2,1 Prozent nach oben. Der Rohstoffsektor legte um 1,5 Prozent zu. Nach der jüngsten Durststrecke erholten sich die Rohstoffpreise zu Wochenbeginn. Die Sainsbury-Aktie gewann 15,4 Prozent. Treiber war eine Nachricht in der Sunday Times, wonach die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's erwäge. Tesco (+2%) sei dagegen wohl zu groß für eine Übernahme durch einen Finanzinvestor, hieß es von Shore.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Aktien mit Internet-Geschäftsmodell waren gesucht. Im DAX ging es für Delivery Hero um 2 Prozent nach oben. Vonovia verloren dagegen 2,4 Prozent. Dabei dürfte es sich nach der zuletzt guten Entwicklung um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Der Immobilienkonzern hatte am Montag sein offizielles Übernahmegebot von 53 Euro je Anteilsschein für Deutsche Wohnen vorgelegt. Das Gebot enthielt keine Überraschungen. Analysten gehen fest davon aus, dass die neue Offerte erfolgreich sein wird. Unter den Nebenwerten gewannen Francotyp-Postalia 2,9 Prozent. "Das zweite Quartal scheint extrem gut gelaufen zu sein", so ein Aktienhändler zur Anhebung des Ausblicks.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem ruhigen Geschäft ohne kursbewegende Nachrichten berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Fester - S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten Allzeithochs. Gut kam bei Investoren an, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA den Corona-Impfstoff von Biontech (+9,6%) bzw. Pfizer (+2,4%) nun endgültig in den USA zugelassen hat. Mit der vollen Zulassung verbindet sich die Hoffnung, dass bislang zögernde Bevölkerungsgruppen zur Impfung ermutigt werden. Im Fahrwasser stiegen Moderna um 7,5 Prozent. Auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor waren ganz nach dem Geschmack der Börsianer. Einerseits lagen sie mit Werten deutlich über 50 klar im Expansionsbereich, andererseits kamen sie unter den Prognosen herein und verminderten so die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik. Pfizer erwirbt die restlichen Aktien von Trillium Therapeutics. Die Trillium-Aktie schoss um 189 Prozent nach oben. Boeing-Papiere stiegen um 3,2 Prozent. Der Konzern will laut Kreisen im Rahmen der geplanten Spac-Börsenpläne von Virgin Orbit in das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson investieren. Die Paypal-Aktie gewann 1,5 Prozent. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche das Geschäft mit Kryptowährungen auch in Großbritannien ein. Der Energiesektor legte mit festen Ölpreisen kräftig zu. Chevron steigerten sich um 2,6 Prozent, Exxon um 4,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,5 5 Jahre 0,77 -1,1 0,78 41,0 7 Jahre 1,04 -1,5 1,06 39,1 10 Jahre 1,25 -1,0 1,26 33,2 30 Jahre 1,87 0,4 1,87 22,5

Am Anleihemarkt kamen die Renditen zum Teil im Vorgriff auf das Treffen in Jackson Hole zurück. Anleger erwarteten, dass Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise etwas taubenhafter auftreten könnte als bislang vermutet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1740 -0,1% 1,1746 1,1737 -3,9% EUR/JPY 128,88 +0,0% 128,84 128,88 +2,2% EUR/CHF 1,0721 -0,0% 1,0723 1,0724 -0,8% EUR/GBP 0,8554 -0,1% 0,8560 0,8555 -4,2% USD/JPY 109,78 +0,1% 109,68 109,80 +6,3% GBP/USD 1,3724 +0,0% 1,3723 1,3718 +0,4% USD/CNH 6,4811 +0,1% 6,4772 6,4826 -0,3% Bitcoin BTC/USD 49.524,76 -0,1% 49.558,76 49.835,51 +70,5%

