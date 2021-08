Die Aktie von Varta zählte in den vergangenen Jahren zu den besten Papieren am deutschen Markt. Auch in diesem Jahr stand ein Kursplus von 38 Prozent zu Buche - doch diese Gewinne sind jetzt dahin.Bereits vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Varta am vergangenen Freitag haben Anleger Gewinne mitgenommen. Ein Verkauf zum richtigen Zeitpunkt. Denn nach der Zahlenveröffentlichung rutschte das MDAX-Papier kräftig nach unten. Mittlerweile konnte die Talfahrt zwar gestoppt werden, doch der ...

