- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel höher. Der S&P 500 stieg um 0,85%, der Dow Jones um 0,61%, der Nasdaq 100 stieg um 1,55% und der Russell 2000 um 1,88% - Die Aktien in Asien erholen sich den zweiten Tag in Folge. Der Nikkei, der Kospi und die Indizes aus China handeln rund 1% höher. Der S&P/ASX legt um 0,2% zu - Die DE30-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin - Der chinesische Präsident Xi Jinping wird möglicherweise nicht am G20-Treffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...