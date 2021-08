In immer mehr Bundesländern enden die Sommerferien und damit die klassische Hochzeit für Urlaubsreisen. In der Vergangenheit waren die Sommermonaten für Lufthansa & Co praktisch die Lizenz zum Geldrucken. In Zeiten von Corona ist dies anders - wie auch die aktuellen Prognosen der Analysten für das dritte Quartal verdeutlichen. Demnach rechnen die Experten für die Zeit zwischen 1. Juli und 30. September mit einem Umsatzanstieg von 3,2 Milliarden Euro im zweiten Quartal auf 5,2 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...