Moskau (ots/PRNewswire) - Am 16. August wurden die Ergebnisse der Stevie Awards, einer der renommiertesten globalen Auszeichnungen für Menschen, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, bekannt gegeben. In der Kategorie "Marketingkampagne des Jahres - Non-Profit" erhielten die Macher des Spielewettbewerbs "Rybakov School Award" (RSA) den Bronze Stevie. Es ist der erste Bildungswettbewerb in Form eines Spiels: Schüler und Erwachsene lösen Aufgaben, um eine Gemeinschaft zu bilden, die Qualität der Schulbildung zu verbessern und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Die Jury würdigte das Spielformat des Wettbewerbs, die Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen und die technischen Lösungen. Mehr als 15.000 Personen aus 3.500 Einrichtungen in 29 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.Die Jury bewertete das Spielformat des "no application contest". Für das Spiel wurden Design, Attribute und eine Handlung entwickelt. Die Teilnehmer sammelten Kristalle, während sie Aufgaben wie die Zusammenstellung eines Teams, die Durchführung einer Wohltätigkeitsauktion oder die Suche nach Sponsoren erfüllten. Dieses Format ermöglichte es, mehr Menschen einzubeziehen und eine Zusammenarbeit von Personen zu schaffen, die sich oft auf entgegengesetzten Seiten befinden: Eltern und Lehrer, Schüler und Verwaltung. Das Spiel betonte den Prozess des Spielens als Lernvorgang, nicht als Wettbewerb mit Ergebnissen.Die Experten wiesen auch auf die Einbeziehung ganz unterschiedlicher Zielgruppen hin - Lehrer und Schulleiter, Schüler und ihre Eltern, Ehemalige und Schulpartner. Jedes Team musste alle diese Rollen besetzen. Die Kommunikationsstrategie des Wettbewerbs umfasste Kampagnen für jedes Zielpublikum. So wurden beispielsweise Flashmobs für Schulkinder auf TikTok und Instagram gestartet.Ein weiteres Merkmal des Wettbewerbs ist die Technologie, die sehr geschätzt wird. Die Teilnehmer registrierten sich in beliebten Messengern und erhielten Aufgaben und Kristalle von Chatbots - mehr als 10.000 Posts mit dem Wettbewerbs-Hashtag wurden veröffentlicht, die Videos der Teilnehmer auf TikTok wurden 4,2 Millionen Mal aufgerufen.Die Jury der Stevie Awards stellt fest: "Eine großartige Arbeit, um den Zugang zu qualitativer Bildung zu ermöglichen!"Die Rybakov-Stiftung ist ein russischer Knotenpunkt der globalen sozialen Bewegung EdHeroes, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt durch Bildung zu verändern. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, Spielewettbewerbe wie den RSA in jedem Teil der Welt zu organisieren, indem er sich der EdHeroes Movement (https://edheroes.foundation/)anschließt, um die Zukunft der Schulbildung zum Besseren zu verändern.Ekaterina Rybakova, Mitbegründerin und Präsidentin der Rybakov-Stiftung: "Es ist unerwartet, aber auch logisch, dass unser Bildungsprojekt bei den Stevie Awards als Marketingkampagne des Jahres ausgezeichnet wurde. Heutzutage reicht es nicht mehr aus, nur nützliche Projekte zu erstellen, sondern es ist wichtig, sie attraktiv, ansprechend und kreativ zu gestalten. So bringt die Teilnahme nicht nur Nutzen, sondern auch Freude, Bekanntschaften und Entwicklung. Ich denke, dies ist ein neuer Trend im gemeinnützigen Sektor. Und ich freue mich, dass die Arbeit unseres Teams als eine starke Manifestation dieses Trends wahrgenommen wurde.Die Rybakov-Stiftung ist eine philanthropische Organisation, die 2015 von Ekaterina und Igor Rybakov gegründet wurde, um familienorientierte Bildung zu fördern.Pressekontakt:pr@rybakovfoundation.orgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1598921/Rybakov_Family_Foundation_Ekaterina.jpgOriginal-Content von: Rybakov Family Foundation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148124/5001144