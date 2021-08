S&P 500 und Nasdaq erreichten am Montag neue Rekordhochs. Der Future auf den S&P 500 konsolidiert am Dienstag, nachdem der marktbreite Aktienindex am Montag seine Rally für einen dritten Handelstag fortgesetzt und auf einem neuen Rekordhoch geschlossen hatte. Die Marktstimmung verbesserte sich, da der Corona-Impfstoff von Pfizer und BioNTech eine vollständige US-Zulassung erhielt und die Delta-Variante einige Fragen aufwarf, ob die Fed in dieser Woche einen Zeitplan für das Tapering ankündigen würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...