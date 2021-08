Am 18. August hatten wir einen Artikel mit dem Titel geschrieben: "Infineon: Da könnte was gehen!" Der von uns genannte Einstiegskurs wurde überschritten und der Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt ist angelaufen. Mit dem Kursgewinn am Freitag hat Infineon ISIN: DE0006231004 den Widerstand bei 34,00 Euro übersprungen und jetzt folgt die nächste Hürde bei etwa 35,00 Euro, bevor es zu einem Angriff auf das Vier-Monats-Hoch und später auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...