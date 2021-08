In unserem letzten Beitrag vom 15. August hatten wir im RuMaS Express-Service einen Zockertrade mit einem Hebel-Produkt auf Silber ISIN: XC0009653103 vorgeschlagen, der bisher noch nicht funktioniert hat. Wir sind der Meinung, dass der Abschlag von bis zu 20 Prozent seit dem Hoch am 18. Mai bei 28,741 USD übertrieben ist, aber Silber scheint im Moment bei den Anlegern nicht mehr anzukommen. Am 23. August gab es nach einem Tief bei 22,994 USD eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...