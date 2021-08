Der heimische Markt konnte den Tag fester beenden, der ATX konnte während des gesamten Tagesverlaufes leicht zulegen, eine kleine Delle am frühen Vormittag wurde umgehend wettgemacht und der Index notierte am Ende des Tages 0,9% höher als am Ende der Vorwoche. Branchenseitig standen vor allem die Titel aus der Ölbranche im Blickpunkt des Interesses, nachdem sich die Ölpreise kräftig von ihrer Verlustserie erholen konnten sprang der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gleich um 8,2% nach oben und war mit Abstand stärkster Titel des gestrigen Tages, auch die OMV war stark und konnte um 2,6% vorrücken. Unternehmensseitig wurde bekannt, dass rund ein Jahr nach seiner Gründung das polnische Joint-Venture "VIG C-Quadrat" von der dortigen ...

