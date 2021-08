Der amerikanische Konzern Extra Space Storage Inc. (ISIN: US30225T1025, NYSE: EXR) zahlt den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar, eine Anhebung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (1,00 US-Dollar). Die Ausschüttung für das dritte Quartal erfolgt am 30. September 2021 (Record date: 15. September 2021). Aktuell werden auf das Jahr hochgerechnet 5,00 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite ...

