Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen 10-jähriger Bunds bewegen sich nahe der wichtigen technischen Unterstützung von -0,50% seitwärts, so die Analysten der DekaBank.In einem Umfeld, indem die Realrenditen EZB-bedingt knapp unter -2% festgenagelt seien und die Inflationserwartungen leicht nachgeben würden, sollte sich an diesem Bild zunächst wenig ändern. Der Marktfokus liegt nun auf Freitag, wenn FED-Chef Powell in Jackson Hole seinen Ausblick auf die Konjunktur erläutern wird (16:00 Uhr unsere Zeit), so die Analysten der DekaBank. Voraussichtlich werde er auch Hinweise auf den Zeitplan des Taperings geben. Der Euro-Credit-Markt, der von der gestiegenen Volatilität bei Aktien kaum betroffen gewesen sei, sollte in jedem Fall ein Hort der Stabilität bleiben. (Ausgabe vom 23.08.2021) (24.08.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...