Der Spezialchemie-Konzern Lanxess hat sich mit dem US-Konzern International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) über die Übernahme des Geschäftsbereichs Microbial Control geeinigt. Kostenpunkt: 1,3 Mrd. US-Dollar IFF Microbial Control ist Anbieter von antimikrobiellen Wirkstoffen und Formulierungen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel. Die Produkte kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, insbesondere in Personal-Care- und Haushalts-Produkten, in der industriellen Wasserbehandlung ...

