Die Bundestagswahl rückt mit großen Schritten näher. Wie in kaum einer Wahl der letzten Jahrzehnte steht diesmal auch das Thema Wohnen im Fokus. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) hat daher nun einen Wohn-Wahl-O-Mat gelauncht. Wohnen war in den letzten Bundestagswahlen so gut wie gar kein Thema. Das ist in diesem Jahr anders. Neben Rente, Corona und Afghanistan steht in diesem Jahr auch die Wohnungspolitik im Fokus. Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und die Immobilienzeitung (IZ) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...