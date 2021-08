Die Aktie von Bayer (BAYN.DE) legt am Dienstag um 0,13% auf 47,86 Euro zu und vergrößert den Abstand zum 61,8% Fibonacci-Retracement. Am 5. August hatte der Kurs den mehrmonatigen Konsolidierungsbereich zwischen 49,68 und 55,36 Euro nach unten verlassen (siehe Kreis) und sich den Tiefs aus dem Jahr 2020 angenähert. Die bullische Hammerkerze vom Freitag wurde durch die gestrige Tageskerze bestätigt, was auf eine Gegenbewegung hindeuten könnte. Um jedoch den mittelfristigen Abwärtstrend umzukehren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...