Zürich (awp) - Die Schweizer Aktienbörse ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet und hat damit nahtlos an die positive Entwicklung vom Montag angeknüpft. Der Leitindex SMI sprang in der Eröffnung auch wieder über die Marke von 12'500 Punkten, die er letzte Woche im Zuge grassierender Delta-Ängste nicht halten ...

