24.08.2021 - Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der führenden internationalen Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter, sah im zweiten Quartal eine kräftige Erholung im Vergleich zum desaströsen Vorjahresquartal. Auch wenn der Umsatz noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt ist, kann man zumindest auf der Ertragsseite Entwarnung geben. Dazu kommen die diversen Zukäufe und Investitionsentscheidungen der CTS in der Corona-Krise, die den Neustart beschleunigen sollten. CTS setzt voll auf die Zeit nach Corona: Übernahmen, Neugründung Asien-Tochter, Bau einer Arena in Mailand ...

