Datum der Anmeldung:

20.08.2021



Aktenzeichen:

B3-113/21



Unternehmen:

AXA Master Partners in Infrastructure Equity 1 SA, Luxemburg; Erwerb von mind. 25% der Anteile an der Antin Amedes HoldCo GmbH, Göttingen; sowie Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens mit OMERS Infrastructure, Kanada, und Goldman Sachs & Co LLP, USA



Produktmärkte:

Angebot von klinischen Laborleistungen, Endokrinologie, Humangenetik, MVZ für In-vitro-Fertilisation (IVF")"



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

