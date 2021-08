Der internationale M&A-Markt zeigt neue Spitzenwerte bei der Anzahl an Deals und dem Volumen. Getrieben wird dieser Höhenflug vor allem durch aktive Private-Equity-Investor:innen und eine Vielzahl an SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), also Firmenhüllen, die über einen Börsengang Geld einsammeln und dann in nicht-börsennotierte Unternehmen investieren, wie aus Daten von EY hervorgehen.In Österreich ist der weltweite M&A-Boom kaum spürbar: Die Anzahl der Übernahmen mit österreichischer Beteiligung ist im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur leicht von 133 auf 147 gestiegen. Das bedeutet nach einem kurzen Rückgang 2020 eine Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau: Im ersten Halbjahr 2019 wurden 153 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...