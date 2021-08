20 eigene Montageniederlassungen will das Handwerker-Start-up bis Ende nächsten Jahres für die Installation von Photovoltaik-Anlagen aufbauen. Neben Eneco beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Christoph Ostermann, Kai Howaldt und Bernhard Beck an der Series-A-Finanzierungsrunde.Installion hat sich gegründet, um Handwerker für die Installation von Photovoltaik-Anlagen, Speichern und mittlerweile auch Ladesäulen zu vermitteln. Handwerker gelten mittlerweile als rares Gut, was nach Ansicht vieler Experten das Erreichen der Energiewende gefährdet oder zumindest verzögert. Installion hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...