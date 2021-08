Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax setzt Erholung fort ++ Tesla will Strommarkt aufmischen ++ Lanxess mit Übernahme ++ Vossloh arbeitet an der Trendwende.

> MÄRKTE & KURSE | An den US-Börsen hat sich die am Freitag begonnene Erholung auch am Montag fortgesetzt. Die Befürchtungen vor einer strafferen Geldpolitik der Fed und der weiteren Ausbreitung der Delta-Variante rückten damit vorerst etwas in den Hintergrund. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,61 % bei 35.335 Punkten und hat sich wieder in Reichweite seine jüngsten Rekordhochs gebracht. Der S&P 500 legte um 0,85 % auf 4.479 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbesserte sich sogar um 1,46 % auf 15.312 Punkte. Die guten US-Daten dürften auch die Kursentwicklung an den deutschen Börsen anschieben. Außerdem meldete das Statistische Bundesamt heute Morgen, dass das deutsche Bruttosozialprodukt im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % gewachsen ist. Die Behörde übertraf damit ihre eigene Schätzung von 1,5 %. Der Dax eröffnet heute 0,28 % fester bei 15.897 Punkten und setzte damit die Erholung fort.

Tesla schickt sich unterdessen an, in den deutschen Strommarkt einzusteigen.

