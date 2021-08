Boston (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge von US-Investment-Grade- und Hochzinsanleihen entwickelten sich in diesem Jahr rückläufig, da die Gesamtkosten der Fremdfinanzierung auf ein Allzeittief fielen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrer aktuellen Ausgabe von "Bond Compass". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...