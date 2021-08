Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut überraschte Bayern mit einem Tap im Volumen von 250 Mio. EUR, berichten die Analysten der Helaba.Die Aufstockung sei zu MS -6 an den Markt gebracht worden. Ansonsten sei es primärseitig zunächst ruhig geblieben. Mandatierungen gebe es, wobei unklar sei, ob die japanische Entwicklungsbank DBJ heute bereits mit dem Nachhaltigkeitsbond an den Markt kommen wolle. Zunächst seien Investor Calls geplant. Die Société Du Grand Paris sei aber heute im ESG-Segment aktiv. Zudem stehe mit der BAWAG PSK ein grüner Pfandbrief an. Das 8-jährige Papier solle Benchmarkgröße haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...