Die Von Roll (ISIN CH0003245351/ WKN 873209) kann auf ein starkes erstes Halbjahr 2021 zurückblicken, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Bestelleingang verbesserte sich um 15,0% auf CHF 123,9 Millionen nachdem dieser im Vorjahresvergleich, bereinigt um die aufgegebenen Werke in Frankreich, noch bei CHF 108,1 Millionen lag.

