Wien (www.anleihencheck.de) - Das tschechische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal blieb mit annualisiert 7,8% deutlich hinter den Erwartungen (+9,2%) zurück, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Stimmung in der Wirtschaft und bei Konsumenten habe sich zuletzt abgekühlt. Premier Babis habe unterdessen neue Lockdowns für den kommenden Herbst ausgeschlossen und dabei unter anderem auf eine Impfquote von bereits über 60% verwiesen. Die Konjunkturindikatoren in Polen hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Inflation habe hingegen mit einem Wert von 5% im Juli nach oben überrascht (erwartet worden seien 4,7%). ...

