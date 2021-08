In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Inger Tauchmann von Kruger Media. Inger Tauchmann ist COO bei der Berliner Kommunikationsagentur Kruger Media. Ihre Schulausbildung absolvierte sie unter anderem vier Jahre in Chile, das Abitur schloss sie in Deutschland ab. Mit einer bodenständigen Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten in einer Kanzlei, die den Auftrag des Bundesministerium für Inneres für Häftlinge aus der ehemaligen DDR innehatte, begann ihr...

