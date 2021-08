Die mit Spannung erwartete diesjährige Jackson Hole-Konferenz im US-Bundesstaat Wyoming (26. bis 28.8.) wird weitgehend ohne ausländische Notenbanker-Prominenz stattfinden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie Bank of England-Chef Andrew Bailey. Die hohen Infektionszahlen in den USA lassen nur ein abgespecktes Präsenz-Format zu.2020 zwang die Corona-Pandemie das traditionelle Zentralbanker-Treffen sogar komplett ins Internet. An internationaler Aufmerksamkeit wird es der Konferenz aber auch in diesem Jahr nicht ...

