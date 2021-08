Magdeburg (ots) - Am 30.09.2021 kommen die Einheitsbotschafter aller Bundesländer in Magdeburg zusammen, um gemeinsam ihre Reise durch Sachsen-Anhalt zu beginnen. Dabei sollen sie das Bundesland entdecken, aber auch untereinander ins Gespräch kommen, um sich gegenseitig, aber auch die anderen Bundesländer kennenzulernen.Die Reise beginnt in Magdeburg, wo der Dom besichtigt und dem Wissenschaftshafen ein Besuch abgestattet wird - hier steht unter anderem der Elbedome, Europas größtes 3D-Mixed-Reality-Labor. Weiter geht es nach Marienborn, wo die Gedenkstätte "Deutsche Teilung" besichtigt wird. Der frühere Grenzübergang war der größte und bedeutendste an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Am Grenzstreifen, dem heutigen Grünen Band, nehmen die Botschafterinnen und Botschafter an der bundesweiten Aktion "Einheitsbuddeln" teil und pflanzen symbolisch für ihr Bundesland eine Eiche.In Dessau-Roßlau zeigt sich Sachsen-Anhalt den Botschaftern von seiner künstlerischen Seite: In der Bauhausstadt haben die Einheitsbotschafterinnen und -botschafter die Möglichkeit, das Bauhaus - die Ikone der Moderne - einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele Original-Bauhausbauten wie nirgendwo sonst. Das Landesmotto Sachsen-Anhalts moderndenken knüpft an die geistige Haltung der Pioniere der Moderne an.Auf den Spuren des Reformators Martin Luther und seiner Ehefrau Katharina von Bora erkunden die Botschafterinnen und Botschafter die Lutherstadt Wittenberg. Sachsen-Anhalt, das die höchste Dichte an UNESCO-Weltkulturerbestätten in Deutschland hat, zeigt: das Bundesland kann nicht nur Moderne (Bauhaus), sondern auch Reformation (Luther und die Thesentür).Hell erleuchtet präsentiert sich der Chemiepark Leuna - eine der größten Baustellen Deutschlands - hier wird kräftig investiert und auf 13 Quadratkilometern sind bereits mehr als 100 Unternehmen aus zehn Nationen ansässig - unter anderem BASF, Linde oder TOTAL. Die Chemieparks in Sachsen-Anhalt sind ein Beispiel für den erfolgreichen Strukturwandel des Bundeslandes und zeigen: Sachsen-Anhalt ist innovativ, denn die Idee der Chemieparks entstand vor rund 25 Jahren in Sachsen-Anhalt.Die Reise gipfelt am 3.10.2021, wenn die Botschafterinnen und Botschafter in Halle (Saale) ankommen und an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teilnehmen sowie die EinheitsEXPO besuchen werden.Die 32 Einheitsbotschafter werden u. a. in Videos auf YouTube und Facebook sowie durch Podcasts auf Spotify vorgestellt und nehmen am zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit teil. Ihre Porträts werden zugleich auch auf der EinheitsEXPO vom 18.9. bis 3.10.21 in Halle (Saale) veröffentlicht.Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021) , Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/) YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).TDE2021Alles zu den Einheitsbotschaftern (https://tag-der-deutschen-einheit.de/einheitsbotschafter/)Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5001377