Wien (www.anleihencheck.de) - Die Covid-19-Infektionswelle in Indien vom Frühjahr ist fast genauso schnell wieder abgeflaut, wie sie hereingebrochen ist, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Parallel dazu sei das Impftempo kräftig gesteigert worden, auf über 5 Millionen täglich. Über 27% der Bevölkerung hätten inzwischen mindestens eine Impfung bekommen. Bis Jahresende dürften über 60% der Erwachsenen geimpft sein. In den großen Städten werde es deutlich rascher gehen und vermutlich relativ gefahrlose Öffnungen noch vor November ermöglichen. ...

