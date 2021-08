Amerikanische und chinesische Erfolge im Kampf gegen Corona treiben den Heizölpreis nach oben. In der D-A-CH-Region steigen die Preise. Im Regionsdurschnitt zahlen Kunden 0,55 Cent bzw. Rappen mehr pro Liter Heizöl im Vergleich zum Vortag. Käufer müssen heute für Ihr Heizöl tiefer in die Taschen greifen. Aufgrund der ersten Zulassung eines Corona-Impfstoffes in den USA durch die U.S. Food and Drug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...