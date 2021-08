Schwalbach (ots) - Swiffer ist bekannt als der verlässliche Partner für ein staubfreies und sauberes Zuhause. Doch manchmal braucht es mehr: eine besonders gründliche Reinigung. Gerade an schwer erreichbaren Stellen wie unter Sofas, Betten und Schränken sammeln sich festsitzender Schmutz und Bakterien. Die neuen antibakteriellen feuchten Bodentücher von Swiffer schaffen hier Abhilfe. Sie sorgen für eine effektive Reinigung daheim und entfernen zudem bis zu 99,9 % der Bakterien. Der Boden wird hygienisch sauber und verströmt einen angenehm frischen Duft.Die feuchten Bodentücher sind mit kraftvollen schmutzlösenden Reinigern und desinfizierenden Inhaltsstoffen imprägniert, die Schmutz lösen und sicher im Tuch einschließen sowie Bakterien zuverlässig entfernen. Mit nur wenigen Handgriffen sind die Tücher am Swiffer Bodenwischer befestigt und schon kann geputzt werden. Der Wischer lässt sich flexibel bewegen und verfügt über ein flaches Kopfstück, mit dem selbst schwer zu reinigende Stellen erreicht werden können. Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen kann das Kopfstück des Bodenwischers einfach umgedreht werden. Der auf dem Tuch integrierte grüne Scheuerstreifen entfernt selbst hartnäckigen Schmutz.Hör auf zu putzen, fang an zu swiffernDer Swiffer ist ein Allroundtalent. Mit den trockenen Bodentüchern wird er zum ultimativen Werkzeug gegen Staub & Haare, mit den feuchten Bodentüchern wird auch festsitzender Schmutz kinderleicht entfernt.Die feuchten Bodentücher sind für fast alle Oberflächen geeignet. Nicht verwendet werden sollten sie auf empfindlichen unbehandelten, geölten oder gewachsten Holzböden, unversiegelten Fliesen oder Teppichböden. Generell gilt: Biozidprodukte wie die Swiffer Bodentücher, die Bakterien und Keime entfernen, vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.Swiffer im HandelAntibakterielle feuchte Bodentücher von Swiffer, Packung mit 10 bzw. 20 Stück: UVP* 3,29 EUR / 5,99 EUREin Produktbild können Sie hier herunterladen. Es kann unentgeltlich zu redaktionellen zwecken genutzt werden. (https://sendfiles-eu.omnicomgroup.com/link/LB8NvIstU4aFMYUfCMO95j)Mehr erfahren: www.swiffer.de* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Über GemeinsamStärkerGemeinsamStärker führt das Engagement von P&G für das Gemeinwohl in Corona-Zeiten aus dem Jahr 2020 fort. P&G ruft dazu auf, gemeinsam zu handeln und Zeichen des Guten zu setzen - für gesellschaftliches Engagement, für Gleichstellung und für mehr Nachhaltigkeit. Konkret wird P&G insgesamt 21 Leitprojekte begleiten und mit Spendengeldern unterstützen. P&G lädt alle Mitarbeiter:innen, Partner:innen und Interessierte ein, als Teil der GemeinsamStärker-Gemeinschaft selbst aktiv zu werden und durch individuelle Zeichen des Guten für mehr Mitmenschlichkeit im Alltag zu sorgen (www.for-me-online.de/gemeinsamstaerker).Pressekontakt:Björn Sievers, Brand Communications Germany,Austria and SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze,Mr.Proper, Antikal)Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail: sievers.b.1@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016354/100876106