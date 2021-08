Die Corona-Maßnahmen in den ersten sechs Monaten 2020 haben sich offenbar nicht unmittelbar auf die Zahl der Geburten ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, gab es von Januar bis Mai 2021 nur ein geringes Plus an Geburten. Ein auffälliger Anstieg zeigt sich lediglich im März 2021. Von Januar bis Mai 2021 sind in Deutschland rund 315.000 Kinder zur Welt gekommen. Dies geht aus vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) hervor. Demnach nahm die Zahl der Geburten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...