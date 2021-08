Die Schweizer Sport-Marke On will an die Börse, konkret an die New York Stock Exchange. Das Unternehmen hat bei der SEC beantragt, bis zu 100 Mio. US-Dollar aunehmen zu wollen. Das in Zürich ansässige Unternehmen, das mit Roger Federer einen prominenten Investor hat, wurde 2010 gegründet und erzielte in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von 616 Mio. US-Dollar. On will an der NYSE unter dem Symbol ONON notieren. Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, UBS Investment Bank und Credit Suisse sind die gemeinsamen Bookrunner der Transaktion. Die :be AG startete, wie berichtet, im direct market der Wiener Börse. Insgesamt wurden 50 Mio. Inhaber Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro ...

