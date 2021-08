London (ots/PRNewswire) - CryptoXpress, ein Unternehmen, das eine benutzerfreundliche digitale Lösung für Krypto- und Bankdienstleistungen der nächsten Generation anbietet, gab heute ein Update zu seinen Einführungsplänen bekannt.Das Unternehmen wurde 2018 von einer Gruppe globaler Blockchain- und Finanzexperten gegründet und bietet eine mobile Komplettlösung für eine Reihe von Krypto- und Bankdienstleistungen für Verbraucher. CryptoXpress löst das Problem für neue Nutzer, die eine bequeme Möglichkeit suchen, am Krypto- und NFT-Ökosystem teilzunehmen, indem es ein benutzerfreundliches Design, ein soziales Gemeinschaftserlebnis sowie Einzelhandels- und Mitgliedervorteile bietet. Dies wird mit Bankdienstleistungen wie Rechnungszahlungen und Fiat-/Kryptoüberweisungen kombiniert, alles in einem hochmodernen und sicheren mobilen Erlebnis."Unser Team hat hart daran gearbeitet, eine ganzheitliche Plattform zu schaffen, die die sich entwickelnden Bedürfnisse der Verbraucher an der Schnittstelle von Kryptowährung, Bankwesen und Zahlungen erfüllt", sagte Yogesh Panjabi, Mitbegründer und CEO von CryptoXpress. Er fügte hinzu: "Wir sehen eine riesige Chance, traditionelle Finanzdienstleistungen durch einen erstklassigen und nahtlosen Zugang zu Kryptowährungen zu vereinfachen, vor allem, wenn die Akzeptanz zunimmt. Wir können es kaum erwarten, unseren Dienst im September in Großbritannien und Europa einzuführen."CryptoXpress, registriert und konform mit der estnischen Rechtsprechung, plant eine schrittweise Einführung des Dienstes in 26 Ländern weltweit. Am 25. August beginnt eine öffentliche Beta-Phase mit vollen Krypto-Handels- und NFT-Funktionen, gefolgt von der öffentlichen Einführung im September mit Android- und iOS-Apps. Interessierte Nutzer können sich auf der Website des Unternehmens anmelden www.cryptoxpress.comDas Unternehmen hat bisher 200.000 $ durch eine Startkapitalinvestition und einen privaten Token-Vorverkauf aufgebracht. Die Einführung des öffentlichen Handels/IDO-Tokens ist für einige Wochen nach dem Start für die Nutzer geplant. Weitere Informationen finden Sie unter https://cryptoxpress.com/investors.htmlCryptoXpress hat bereits Partnerschaften mit Binance, Polygon und Modulr angekündigt und plant weitere. Zu den Marketing- und Werbepartnerschaften gehören NFT-Künstler, Sportpersönlichkeiten und Prominente.Informationen zu CryptoXpress:CryptoXpress (www.CryptoXpress.com (http://www.cryptoxpress.com/)) wird die traditionellen Finanzdienstleistungen für eine neue Generation von Verbrauchern demokratisieren und vereinfachen. Das Unternehmen wurde von einer Gruppe erfahrener globaler Blockchain-Experten gegründet und bietet eine benutzerfreundliche mobile App für den Zugang zu einer Reihe von digitalen Krypto- und Bankdienstleistungen. Es wird eine erstklassige Benutzererfahrung für den Kauf/Handel von Kryptowährungen, den Zugang zu NFT-Marktplätzen, die Durchführung von Zahlungen und digitalen Überweisungen sowie weitere exklusive Treue-, Einzelhandels- und Mitgliedervorteile angeboten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1599136/CryptoXpress_LOGO.jpgPressekontakt:Edmund Kimeddie@cryptoxpress.com+49-151-1829-4043Original-Content von: CryptoXpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086801/100876112