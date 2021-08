LED-Hersteller Nichia strukturiert sein europäisches Geschäft neu und bündelt dabei seine Kräfte am Standort Kronberg im Taunus, nahe Frankfurt/Mail. Seit dem 1. August 2021 ist der Standort das europäische Hauptquartier. Nichai ist spezialisiert auf die Produktion von LEDs für den Bereich Automotive, allgemeine Beleuchtung, Laser und UV. Bislang war in Kronberg die Nichia Chemical Europe GmbH beheimatet, die das Geschäft in der DACH-Region betreute, ...

