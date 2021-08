Wien (www.anleihencheck.de) - Russlands Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 10,3%, stärker als von Analysten erwartet, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Dieses Tempo sei natürlich zum Teil auf die niedrigeren Vergleichswerte vom Vorjahr zurückzuführen und die Wachstumsdynamik werde sich im zweiten Halbjahr abschwächen. Doch sowohl der IWF als auch die russische Notenbank hätten ihre Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr angehoben. Die Notenbank habe zugleich kräftig den Leitzins um einen vollen Prozentpunkt auf 6,5% erhöht, um ein Ausufern der Inflation zu verhindern. Auch das werde sich in den kommenden Quartalen dämpfend auf das Wachstum auswirken. Die Notenbank sei besonders über die hohen Inflationserwartungen in der Bevölkerung beunruhigt, die etwa doppelt so hoch seien wie die Schätzungen der Notenbank. Zugleich dürften die Zinsen für Bankeinlagen damit näher an die Inflationsrate heranrücken und Sparern einen besseren Erhalt der Kaufkraft ermöglichen. ...

