München (pts027/24.08.2021/12:05) - Die eudisa GmbH empfiehlt, das neue Software-Update umgehend zu installieren. Es sorgt für deutliche längere Lebenszeit bei LinkRunner 10G und EtherScope nXG. Die Messtechnik-Profis der eudisa GmbH in München helfen bei Fragen zum Update gerne weiter. https://www.eudisa.com

Immer up to date mit AllyCare

AllyCare, der Wartungsvertrag für alle netAlly-Produkte, wurde entwickelt, um diese immer auf dem neuesten Stand zu halten und erstklassigen Support zu garantieren. Damit werden Ausfallzeiten minimiert und die Einsatzzeit der Geräte deutlich erhöht. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand, was solche Updates wie aktuell für das EtherScope nXG und den LinkRunner 10G angeht. AllyCare ermöglicht u.a. kostenlose Software-Updates und -Upgrades einschließlich zusätzlicher Funktionen bei bestimmten Produkten (z.B. via LinkLive, zusätzliche Apps, etc.), VIP-Support und sogar kostenlose Reparaturen auch nach Ablauf der Gewährleistung von 12 Monaten!

Neuer AllyCare oder Verlängerung? eudisa hilft weiter!

Nicht nur die Messgeräte von netAlly, auch die Software-Produkte können mit AllyCare abgesichert werden. Die Messtechnik-Profis der eudisa GmbH sorgen für ein entsprechendes Update und können auch bislang nicht durch AllyCare abgesicherte Produkte und sogar Zubehör covern. Sprechen Sie uns an! https://www.eudisa.com

Als offizieller netAlly-Partner bietet die eudisa GmbH Services für alle netAlly-Produkte an: AirCheckG2 / EtherScope nXG / LinkRunnerG2 / LinkRunner 10G / AirMagnet Survey Pro / AirMagnet Planner / AirMagnet Sprectrum XT / uvm.

