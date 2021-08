FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Kaufen" mit einen fairen Wert von 48 Euro belassen. "Mit dem Vollzug der Umstellung auf Namensaktien ändern sich in der Hauptsache nur WKN und ISIN", schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ zeige sich die Geschäftsentwicklung des Schmierstoffherstellers dynamisch./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 11:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2021 / 11:38 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

