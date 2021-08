München (ots) - Der Klimaschutz ist eines der beherrschenden Themen im Bundestagswahlkampf. Besonders im Fokus: die Verkehrspolitik. Die Parteien debattieren, wann das Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren kommen soll und ob ein Tempolimit auf Autobahnen im Kampf gegen die Erderwärmung hilft. Welche Konzepte er für die richtigen hält, erklärt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Gespräch mit Sandra Maischberger.Frank Stäbler ist der erfolgreichste Ringer Deutschlands. Seine Karriere krönte der dreimalige Weltmeister in Tokio mit Olympia-Bronze - obwohl er mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. Wie hat er das geschafft? Lungenärztin Jördis Frommhold gilt als Vorreiterin bei der Therapie von Long Covid. Sie behandelt immer wieder auch junge sportliche Menschen, die monatelang unter Beschwerden leiden. Wie gefährlich ist Long Covid? Und wer erkrankt daran? Im Studio Jördis Frommhold und Frank Stäbler.In Afghanistan verschärft sich die Lage: Die Taliban fordern, dass die Evakuierung bis zum 31. August abgeschlossen sein muss, bis dahin sollen alle westlichen Truppen das Land verlassen haben. Gleichzeitig hoffen nach wie vor tausende Menschen mit einem Evakuierungsflug aus dem Land zu fliehen. Am Flughafen Kabul kamen am Wochenende bei einer Massenpanik mehrere Menschen ums Leben. Wie können jetzt noch möglichst viele Menschen in Sicherheit gebracht werden?Es diskutieren, kommentieren und erklären die Nahost-Expertin Antonia Rados, der Herausgeber des "Steingart Morning Briefing" Gabor Steingart und der Journalist Hans-Ulrich Jörges.Die Gäste:Andreas Scheuer, CSU (Bundesverkehrsminister)Frank Stäbler (Olympiasieger)Dr. Jördis Frommhold (Lungenfachärztin)Antonia Rados (Nahost-Expertin)Gabor Steingart (Journalist und Herausgeber)Hans-Ulrich Jörges (Journalist und Autor)"maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5001587