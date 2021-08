Der ZKB eKMU-X Index legte in der vergangenen Handelswoche um 0,2 Prozent auf 1083,16 Punkte zu.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank vermochte in der vergangenen Woche keine Stricke zu zerreissen. Obwohl zunehmend mehr Unternehmen ihre Halbjahreszahlen präsentierten und weitere Neuigkeiten im Markt angekommen sind, verharrte das Handelsgeschehen auf tiefem Niveau mit einem Volumen von 622'000 Franken nach 751'000 Franken in der Vorwoche.

Den vollständigen Artikel lesen ...