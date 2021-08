DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Investoren greifen bei Zyklikern zu

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagmittag leicht aufwärts. Die am Vortag weltweit veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes zeigten weniger boomhafte Züge der Wirtschaft als erwartet. Dadurch nimmt aber auch der Druck auf die US-Notenbank zum "Tapering" ab. Positiv wird an der Börse die Aufwärtsrevision des deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum zweiten Quartal zur Kenntnis genommen. Diese hat aus Sicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski den Aufschwung im zweiten Quartal bestätigt, aber auch gezeigt, dass Spannungen in der Lieferkette zu einer größeren Bedrohung für die Wirtschaft geworden sind als Covid.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 15.896 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 notiert mit 4.178 Punkten kaum verändert. Ein Blick auf die Branchen-Indizes zeigt, dass die Investoren bei den zyklischen Sektoren zugreifen.

Zykliker gesucht

Mit 1,7 Prozent Plus setzt sich der Stoxx-Reisesektor deutlich ab vom ruhigen Gesamtmarkt. Als Kurstreiber machen Händler die finale Zulassung des Biontech/Pfizer-Corona-Impfstoffs durch die FDA in den USA am Vortag aus. Nun ließen sich in vielen Branchen verpflichtende Impfungen durchsetzen, was die Übertragung der Delta-Variante eindämmen sollte. Zudem sollten dann schnell auch Reisewarnungen für beliebte Urlaubsgebiete fallen. Unter anderem steigen Tui und IAG um jeweils 2,2 Prozent, Carnival legen um 3,1 Prozent zu.

Aber auch die Sektoren Stahl- und Autowerte sind gesucht. Am Markt macht sich die Ansicht breit, dass das Rückfahren der Anleihekäufe durch die US-Notenbank erst später als befürchtet kommt. So gehen die Marktstrategen von Vontobel davon aus, dass auf dem Jackson-Hole-Symposium zwar über eine Drosselung der Ankäufe von Vermögenswerten gesprochen werde, diese aber erst irgendwann im Jahr 2022 umgesetzt würden. Auch in Europa dürfte die EZB dem Fed-Vorbild folgen. Am Aktienmarkt werden in Folge Positionen in konjunkturzyklischen Aktien wie Autos und Stahlwerten wieder hochgefahren. Thyssenkrupp und Arcelor legen um bis zu 2,7 Prozent zu, BMW um 2,6 Prozent und VW um 2,2 Prozent.

Als "überraschend, aber passend" wird im Handel die Lanxess-Ankündigung gewertet, einen Geschäftsbereich des Symrise-Konkurrenten International Flavors & Fragrances (IFF) zu kaufen. "Lanxess ist mehr mit industrienahen Bereichen im Blick als mit Verbraucherprodukten", sagt ein Händler.

Lanxess übernimmt das Microbial-Control-Geschäft von IFF um das Geschäft mit Desinfektionsmitteln auszubauen. Damit soll ein weltweit führender Anbieter von Biozid-Produkten geschaffen werden. Der Unternehmenswert liegt laut Lanxess bei 1,3 Milliarden Dollar. Lanxess steigen um 2,2 Prozent.

Die Aktien von Dermapharm notieren nach Zahlenausweis zum ersten Halbjahr kaum verändert. Der Aufwärtstrend sei ungebrochen, die Geschäftszahlen unterlegen dies positiv. Marge und Gewinn stiegen kräftig. Sowohl Eigenprodukte als auch die Kooperation mit Biontech zahlten sich aus.

CTS Eventim schafft Rückkehr in Gewinnzone

Als "ganz ok im Rahmen des Möglichen" werden die Geschäftszahlen von CTS Eventim (+1,6%) im Handel aufgenommen. Wenigstens sei eine Rückkehr in die Gewinnzone geschafft worden, der Gewinn im zweiten Quartal übersteige dazu den Verlust des Vorjahresquartals. Dass das Unternehmen noch immer keine Prognose abgeben wolle, sei verständlich. Schließlich sei noch immer nicht absehbar, wie es mit Corona und Großveranstaltungen weitergehe, vor allem mit Blick auf den Winter und die sichere Nutzung von Hallen und Innenräumen, heißt es im Handel.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.177,99 +0,0% 1,57 +17,6% Stoxx-50 3.626,41 -0,2% -8,86 +16,7% DAX 15.896,08 +0,3% 43,29 +15,9% MDAX 36.113,78 +0,5% 166,21 +17,3% TecDAX 3.928,70 +0,4% 14,70 +22,3% SDAX 17.012,47 +0,6% 108,47 +15,2% FTSE 7.092,95 -0,2% -16,07 +10,0% CAC 6.660,12 -0,3% -22,98 +20,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,48 -0,00 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,27 +0,02 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1736 -0,1% 1,1745 1,1737 -3,9% EUR/JPY 128,77 -0,1% 128,94 128,88 +2,1% EUR/CHF 1,0716 -0,1% 1,0721 1,0724 -0,9% EUR/GBP 0,8550 -0,1% 0,8544 0,8555 -4,3% USD/JPY 109,71 +0,0% 109,79 109,80 +6,2% GBP/USD 1,3728 +0,0% 1,3746 1,3718 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4782 +0,0% 6,4780 6,4826 -0,4% Bitcoin BTC/USD 49.342,26 -0,4% 49.688,26 49.835,51 +69,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,69 65,64 +1,6% 1,05 +38,9% Brent/ICE 69,92 68,75 +1,7% 1,17 +37,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,80 1.805,45 -0,0% -0,66 -4,9% Silber (Spot) 23,72 23,68 +0,2% +0,04 -10,1% Platin (Spot) 1.021,85 1.017,75 +0,4% +4,10 -4,5% Kupfer-Future 4,25 4,24 +0,4% +0,02 +20,6% ===

